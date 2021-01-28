Новым главой компании «РусГидро» стал сын однокурсника Владимира Путина
Виктор Хмарин пришел в «РусГидро» в марте 2015 года на должность заместителя гендиректора по экономике, инвестициям и закупочной деятельности. В 2019 году он вошел в состав правления и был назначен первым замом гендиректора
Новым генеральным директором компании «РусГидро» стал Виктор Хмарин. Совет директоров заключил с ним контракт сроком на 5 лет, сообщает «КоммерсантЪ».
Виктор Хмарин пришел в «РусГидро» в марте 2015 года на должность заместителя гендиректора по экономике, инвестициям и закупочной деятельности. В 2019 году он вошел в состав правления и был назначен первым замом гендиректора.
Стоит отметить, что новоиспеченный глава «РусГидро» приходится сыном почетному консуду Сейшельских островов в Санкт-Петербурге Виктору Хмарину. Кроме того, Хмарин-старший учился в СПбГУ вместе с президентом России Владимиром Путиным, а, как известно, все одноклассники, спарринг-партнеры, повара, охранники главы государства, а также их дети, сейчас занимают хорошие должности или имеют доходный бизнес.