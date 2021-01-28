После массовых обысков у оппозиции пропали активист Константин Котов и брат Алексея Навального
Правозащитница Алла Фролова сообщила «ОВД-Инфо», что вечером 27 января Котов вышел из дома в районе Кунцево, чтобы забрать заказ из магазина. Заказ он не получил и на связь с тех пор больше не выходил
Сотрудники правоохранительных органов после обыска в квартире оппозиционера Алексея Навального в Марьино забрали его родного брата Олега и увезли в неизвестном направлении. Об этом сообщают «МБХ медиа» и RTVI.
Информации о местонахождении Олега Навального пока нет.
Также сообщается об исчезновении гражданского активиста Константина Котова, который был осужден по «дадинской» статье и освободился в конце 2020 года.
Правозащитница Алла Фролова сообщила «ОВД-Инфо», что вечером 27 января Котов вышел из дома в районе Кунцево, чтобы забрать заказ из магазина. Заказ он не получил и на связь с тех пор больше не выходил.
Напомним, что 27 января силовики провели обыски по месту жительства Алексея Навального, который находится в СИЗО, в квартирах его соратников, в офисе Фонда борьбы с коррупцией (внесен Минюстом в реестр «инагентов») и в студии канала «Навальный LIVE». Обыски полицейские объяснили возбуждение уголовного дела по факту нарушения санитарно-эпидемиологических норм на протестной акции 23 января в Москве.