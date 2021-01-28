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28 января 2021, 01:45

Налоговая служба создаст спецкомиссию по работе с богатыми россиянами

ФНС России намерена создать специальную инспекцию для работы с богатыми россиянами. «Клиентами» этой инспекции станут граждане с годовым доходом свыше 500 млн рублей в год

Налоговая служба создаст спецкомиссию по работе с богатыми россиянами

Федеральная налоговая служба России намерена создать специальную инспекцию для работы с богатыми россиянами. «Клиентами» этой инспекции станут граждане с годовым доходом свыше 500 млн рублей в год.

Издание VTimes сообщает, что идея создать специнспекцию для богатых налогоплательщиков обсуждалась давно, но только сейчас ведомство решило приступить к ее реализации.

Сейчас доходы богатых россиян проверяют налоговые инспекции по месту их регистрации. Однако в ФНС считают, что региональным налоговикам зачастую не хватает данных об активах богачей. Предполагается, что спецкомиссия как раз займется составлением «досье» на обеспеченных граждан, в том числе и с помощью обмена финансовой информацией с другими странами.

Напомним, ранее в ФНС сообщили, что получили информацию о 700 тысячах счетов российских граждан в иностранных банках. На этих счетах суммарно хранится 13 трлн рублей.

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