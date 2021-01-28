Налоговая служба создаст спецкомиссию по работе с богатыми россиянами
ФНС России намерена создать специальную инспекцию для работы с богатыми россиянами. «Клиентами» этой инспекции станут граждане с годовым доходом свыше 500 млн рублей в год
Федеральная налоговая служба России намерена создать специальную инспекцию для работы с богатыми россиянами. «Клиентами» этой инспекции станут граждане с годовым доходом свыше 500 млн рублей в год.
Издание VTimes сообщает, что идея создать специнспекцию для богатых налогоплательщиков обсуждалась давно, но только сейчас ведомство решило приступить к ее реализации.
Сейчас доходы богатых россиян проверяют налоговые инспекции по месту их регистрации. Однако в ФНС считают, что региональным налоговикам зачастую не хватает данных об активах богачей. Предполагается, что спецкомиссия как раз займется составлением «досье» на обеспеченных граждан, в том числе и с помощью обмена финансовой информацией с другими странами.
Напомним, ранее в ФНС сообщили, что получили информацию о 700 тысячах счетов российских граждан в иностранных банках. На этих счетах суммарно хранится 13 трлн рублей.