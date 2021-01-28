28 января 2021, 01:11
«Радио Свободу» оштрафовали на 1,1 млн рублей за нарушение правил маркировки «инагентов»
Мировой суд оштрафовал «Радио Свобода» и его генерального директора за нарушение правил маркировки СМИ, которые были внесены Минюстом в реестр «иностранных агентов». Общая сумма выписанных штрафов составила 1,1 млн рублей
Мировой суд оштрафовал «Радио Свобода» и его генерального директора за нарушение правил маркировки СМИ, которые были внесены Минюстом в реестр «иностранных агентов». Общая сумма выписанных штрафов составила 1,1 млн рублей.
«Радио Свобода» и ее гендиректор были дважды оштрафованы на 500 тысяч рублей и 50 тысяч рублей соответственно за отсутствие обязательной маркировки «инагентов» на сайтах «Крым.Реалии» и «Фактограф».
Всего Роскомнадзор составил восемь протоколов в отношении четырех сайтов.