28 января 2021, 00:38
Турецкие ученые сообщили о создании спрея, который убивает коронавирус «за минуту»
Ученые Улудагского университета объявили о создании назального спрея, который может «убить за минуту» коронавирус COVID-19. Исследования показали, что средство Genoxyn является универсальным препаратом
Турецкие ученые Улудагского университета объявили о создании назального спрея, который может «убить за минуту» коронавирус COVID-19. Исследования показали, что средство Genoxyn является универсальным препаратом, который может предотвратить размножение различных патогенов.
Издание Daily Sabah сообщает, что разработка антибактериального препарата в виде спрея началась еще до пандемии коронавируса. Затем ученые усовершенствовали назальный и оральный спрей для борьбы с вирусом.
Турецкие специалисты утверждают, что этот раствор способен убить новый коронавирус на слизистой оболочке ротовой и носовой полости, а быстрое действие спрея предотвращает проникновение вируса в клетки.