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28 января 2021, 00:06

Bellingcat и The Insider сообщили о причастности «отравителей Навального» к трем убийствам

Опубликовано новое расследование, в котором рассказывается о возможной причастности группы сотрудников НИИ-2 ФСБ России к убийствам журналиста Тимура Куашева, активиста Руслана Магомедрагимова и лидера «Новой России» Никиты Исаева

Bellingcat и The Insider сообщили о причастности «отравителей Навального» к трем убийствам

Издания Bellingcat и The Insider опубликовали новое расследование, в котором рассказали о возможной причастности группы сотрудников НИИ-2 ФСБ России к убийствам журналиста и правозащитника Тимура Куашева, активиста Руслана Магомедрагимова и главы движения «Новая Россия» Никиты Исаева. Напомним, что именно сотрудников этого подразделения расследователи считают причастными к отравлению Алексея Навального боевым ядом «Новичок».

По данным Bellingcat и The Insider, 31 июля 2014 года Тимур Куашаев, который освещал судебные процессы по террористическим делам, должен был пойти в театр, где одну из ролей играла его мать. За полчаса до начала спектакля он вышел из своего дома без каких-либо документов в сопровождении двух неизвестных мужчин. На следующий день его тело было обнаружено у дороги в лесу на окраине Нальчика с многочисленными гематомами и ссадинами.

Судмедэксперт при осмотре тела обнаружил под мышкой след от шприца, однако в заключении утверждалось, что Куашаев якобы скончался в результате острой коронарной недостаточности.

Bellingcat и The Insider выяснили, что незадолго до смерти правозащитника в Нальчик приехал уже всем известный сотрудник ФСБ Константин Кудрявцев (тот самый, что в разговоре с Навальным признался в отравлении оппозиционера). Затем в город приехал и коллега Кудрявцева Иван Осипов.

24 марта 2015 года в Каспийске (пригород Махачкалы) был найден мертвым активист движения «Единство» Руслан Магомедрагимов. В день смерти он созванивался со своим знакомым и собирался увидеться с ними на фестивале лезгинского языка, но туда так и не дошел.

По официальной версии, активист скончался от удушья, хотя следов насилия на теле обнаружено не было. При этом родственники Руслана обратили внимание, что на его шее были две точки, похожие на след от укола. И снова незадолго до смерти активиста в Махачкалу и Владикавказ приезжали Константин Кудрявцев и Иван Осипов.

Руслан Магомедрагимов защищал права лезгинского народа, а также выступал за идею воссоединения лезгин России и Азербайджана путем создания автономии «Лезгистан». Деятельность организации носила безобидный характер, но в ФСБ могли так не считать.

Третья предполагаемая жертва спецслужб – это лидер движения «Новая Россия» Никита Исаев. Кроме того, лидер «Справедливой России» Сергей Миронов поручил ему готовить кандидатов от партии к выборам.

Политик скончался 16 ноября 2019 года в поезде Тамбов - Москва. Его девушка рассказала, что Никита вышел во время поездки в туалет, после чего ему стало резко плохо. Когда поезд прибыл на ближайшую станцию, врачи уже констатировали смерть Исаева.

Расследователи отмечают, что тело погибшего кремировали до проведения экспертизы, а официальной причиной смерти политика назвали сердечный приступ.

Bellingcat и The Insider считают, что Никиту Исаева отравили, а убийцы начали следовать за ним еще во время его поездки в Челябинск в декабре 2018 года. «В бригаде, работавшей по Исаеву, были два отравителя, которые известны по покушению на Алексея Навального. Это Алексей Александров и Иван Осипов», – говорится в расследовании.

Журналисты полагают, что Никита Исаев мог работать не только на Администрацию президента но и на спецслужбы, поскольку он часто ездил за границу в качестве «сотрудника страховой компании» и «специалиста по экспорту».

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