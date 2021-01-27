Силовики проводят обыски у жены Алексея Навального и у арестованных сотрудников ФБК
В Москве сотрудники полиции проводят обыски по месту жительства Алексея Навального, который находится в СИЗО, сотрудника ФБК (внесен в реестр инагентов) Георгия Албурова и пресс-секретаря Навального Киры Ярмыш
В Москве сотрудники полиции проводят обыски по месту жительства Алексея Навального, который находится в СИЗО, сотрудника ФБК (внесен в реестр инагентов) Георгия Албурова и пресс-секретаря Навального Киры Ярмыш. Причем Албурова и Ярмыш вывезли из спецприемника домой для проведения следственных действий (оба арестованы за призывы к участию в протестной акции – ред.).
«Много „тяжелых“ в масках. Начали ломать дверь. В квартире находится Олег Навальный. В рамках какого дела и на каком основании, мы не знаем», - сообщил в Twitter директор ФБК Иван Жданов по поводу обыска у супруги Алексея Навального Юлии.
Обыски также проходят в офисе ФБК и в студии канала «Навальный Live».
Baza сообщает, что следственные действия проводятся в рамках уголовного дела по статье «Нарушение санитарно-эпидемиологических норм». «Противовирусные обыски, получается», - отметил Иван Жданов.