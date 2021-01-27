На ЦИАНе появился в продаже «дворец из розового мрамора», принадлежащий сыну главы Росгвардии
Портал поиска жилья ЦИАН после выхода резонансного фильма-расследования Алексея Навального о тайной резиденции Владимира Путина под Геленджиком сделал подборку самых дорогих «дворцов» России. В эту подборку вошли особняки, которые доступны для покупки на ЦИАН
Портал поиска жилья ЦИАН после выхода резонансного фильма-расследования Алексея Навального о тайной резиденции Владимира Путина под Геленджиком сделал подборку самых дорогих «дворцов» России. В эту подборку вошли особняки, которые доступны для покупки на ЦИАН.
Первое место в этом рейтинге занял дворец в подмосковной Барвихе площадью 3 тысячи кв.м, стоимость которого составляет 1,65 млрд рублей. Дом сделан из розового мрамора и предназначен под чистовую отделку.
Согласно планировке, на первом этаже дворца будут расположены гостиная, столовая, кухня, зимний сад, а на втором этаже запроектированы тренажерный зал, пять спален с ванными и гардеробными. На участке рядом с дворцом будет дом для персонала, гараж на пять автомобилей и беседка с фонтаном.
Издание «Проект» сообщает, что дворец из розового мрамора в Барвихе принадлежит Роману Золотову - сыну главы Росгвардии Виктора Золотова.
Ранее «Новая газета» уже сообщала, что в собственности Романа Золотова есть особняк в Барвихе, стоимость которого оценивается в несколько миллионов долларов. Этот дом сын главы Росгвардии получил в собственность в возрасте 23 лет. При этом отец счастливого обладателя особняка в Барвихе в то время возглавлял службу безопасности президента России Владимира Путина.