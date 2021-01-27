Якутского шамана, объявившего третий поход на Кремль, увезли в психдиспансер
Якутского шамана Александра Габышева во второй раз насильно увезли в психоневрологический диспансер. В середине января он анонсировал третий поход в Кремль для «изгнания» Владимира Путина
Якутского шамана Александра Габышева во второй раз насильно увезли в психоневрологический диспансер. В середине января он анонсировал третий поход в Кремль для «изгнания» Владимира Путина.
«Правозащита Открытки» сообщает, что домой к Габышеву явились сотрудники полиции и женщина в гражданской одежде, предположительно врач. Шаман сначала отказывался открывать им дверь, но затем согласился.
Координатор «Правозащиты Открытки» Алексей Прянишников сообщил «МБХ медиа», что визит полиции может быть связан с тем, что Габышев не пришел в психдиспансер, чтобы отметиться.
Напомним, что летом прошлого года якутского шамана задержали во время второго похода в Москву с целью изгнания Владимира Путина из Кремля и принудительно госпитализировали в психдиспансер. Вскоре Габышев был выписан, а в январе он объявил о новом походе на Кремль.