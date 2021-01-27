Банк «Траст» согласился реструктурировать долги Объединенной киносети Александра Мамута
Банк непрофильных активов «Траст» выразил готовность реструктурировать долги миллиардера Александра Мамута и отказался от банкротства его кинобизнеса – сети кинотеатров «Синема Парк» и «Формула кино». Долг бизнесмена перед банком оценивается в 23,5 млрд рублей
Банк непрофильных активов «Траст» выразил готовность реструктурировать долги миллиардера Александра Мамута и отказался от банкротства его кинобизнеса – сети кинотеатров «Синема Парк» и «Формула кино». Долг бизнесмена перед банком оценивается в 23,5 млрд рублей.
Из общего долга Александра Мамута перед «Трастом» в размере 23,5 млрд рублей 19,82 млрд рублей приходится на его кинобизнес. Сумма просрочки кинобизнеса по процентным платежам составляет 1,1 млрд рублей, сообщает РБК.
Заемщиками «Траста» являются еще две компании миллиардера: «Медхолдинг» и «Вандеркинд» (связана с развиваемой по франшизе сетью магазинов детских игрушек Hamleys), задолженность которых составляет 4,5 млн долларов и 2,5 млрд рублей соответственно. 500 млн рублей из долга «Вандеркинда» также просрочены, в связи с чем «Траст» уже направил досудебную претензию компании и планирует подачу нового иска к г-ну Мамуту.
После Нового года «Траст» подал иск к Мамуту на миллиард рублей и списал часть выручки со счетов Объединенной киносети, что поставило кинобизнес бизнесмена перед угрозой банкротства.
В ответ на действия «Траста» Ассоциация владельцев кинотеатров направила письмо главе Администрации президента Антону Вайно, в котором говорится, что банк фактически «добивает» представителей частного сектора экономики — кинобизнес, который и так пострадал от пандемии коронавируса и карантинных ограничений».
В «Трасе» заявили, что предлагали Александру Мамуту «закрыть просрочки и увеличить обеспечение, чтобы начать обсуждать новую реструктуризацию», но с бизнесменом договориться не удалось. Тогда банк пошел на списание средств, а в ответ получил четыре иска от «Синема Парка» и кипрской компании Мамута A&NN Investments Ltd.
В A&NN в свою очередь заявили, что «Траст» не предложил компаниям «выполнимых условий».