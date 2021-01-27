Пострадавшей на протестной акции Маргарите Юдиной помогли с выплатой кредитов
Мундеп Кирилл Волков отметил, что вместе с депутатом от округа «Лиговка-Ямская» Александром Изотовы они собирали пожертвования для Маргариты Юдиной с помощью специализированной платформы, после чего кредиты были оплачены через «Госуслуги»
Жительнице Луги Маргарите Юдиной, которая пострадала от жестких действий силовиков во время акции 23 января в Петербурге, помогли с выплатой кредитов.
Депутат муниципального округа «Оккервиль» Кирилл Волков сообщил, что сбор денег завершили за сутки. За это время было собрано 166 734 рубля.
«Вчера был оплачен первый кредит, в ближайшее время выложим видеоподтверждение об оплате второго. Весь остаток будет передан Маргарите», - сообщил мундеп, слова которого приводит «Фонтанка».
Кирилл Волков отметил, что вместе с депутатом от округа «Лиговка-Ямская» Александром Изотовы они собирали пожертвования для Маргариты Юдиной с помощью специализированной платформы, после чего кредиты были оплачены через «Госуслуги». Ранее женщина рассказала журналистам, что их семейный бюджет составляет около 10 тысяч рублей.
Напомним, во время протестной акции в поддержку Алексея Навального 23 января в Петербурге один из омоновцев ударил ногой в живот 54-летнюю Маргариту Юдину, которая поинтересовалась у силовиков, за что они жестко задерживают другого участника акции. Женщине после инцидента понадобилась госпитализация.
В больнице ее навестил сотрудник ОМОНа, который принес цветы и извинился перед Юдиной. Женщина извинения приняла «от растерянности», а позже заявила о намерении подать заявление в СКР.