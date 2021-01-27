Главу российского представительства TikTok вызвали на беседу в Госдуму
Сергея Соколова пригласили на беседу в Государственную думу. Приглашение поступило от комиссии по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России
Главу российского представительства соцсети TikTok Сергея Соколова пригласили на беседу в Государственную думу. Приглашение поступило от комиссии по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России.
Глава этой комиссии Василий Пискарев объяснил вызов представителя TikTok в РФ тем, что работающие на российскую аудиторию зарубежные интернет-ресурсы должны «действовать в российском правовом поле и соблюдать законодательство страны».
«К данной компании у нас накопились вопросы, и мы хотели бы обсудить их с главой представительства видеохостинга в России и наладить дальнейшее взаимодействие», - заявил депутат, слова которого приводит «Интерфакс».
Напомним, что ранее Роспотребназор потребовал от TikTok удалить видеоролики с призывом к участию в протестной акции в поддержку Алексея Навального 23 января. При этом ведомство не отреагировало на «альтернативные» ролики, в которых пользователей призывали отказаться от участие в митинге из-за того, что власти якобы «дали приказ стрелять по протестующим». Этих тиктокеров не стали привлекать к ответственности за распространение фейк-ньюс.
Более того, после массового протеста в TikTok стали появляться однотипные ролики с критикой Алексея Навального, его сторонников и всех, кто ходит на протестные акции.