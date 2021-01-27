27 января 2021, 13:52
Московский арбитраж проведет проверку из-за фразы «письку сосите» в решениях судьи
Ранее «Медиазона» сообщила, что в одном из решений судьи Игнатовой, опубликованном на сайте суда, обнаружили фразу, написанную белым цветом (ее видно при копировании): «Письку сосите. Судья Е.С. Игнатова (в порядке взаимозаменяемости)»
Арбитражный суд Москвы начал проверку по факту сообщений в СМИ о том, что в нескольких решениях судьи Екатерины Игнатовой присутствовала грубая фраза.
Ранее «Медиазона» сообщила, что в одном из решений судьи Игнатовой, опубликованном на сайте суда, обнаружили фразу, написанную белым цветом (ее видно при копировании): «Письку сосите. Судья Е.С. Игнатова (в порядке взаимозаменяемости)».
Позже журналист «МБХ медиа» Александр Скрыльников сообщил в Twitter, что обнаружил на сайте суда еще пять решений этой же судьи, которые заканчиваются фразой «письку сосите». Теперь эти постановления удалены.