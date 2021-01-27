Facebook и Twitter заблокировали аккаунты «повара Путина» за комментарий о трансгендерах в армии США
Социальные сети Facebook и Twitter заблокировали аккаунты близкого к президенту России бизнесмена Евгения Пригожина, известного по прозвищу «повар Путина». Причины блокировки представители соцсетей не сообщили
Социальные сети Facebook и Twitter заблокировали аккаунты близкого к президенту России бизнесмена Евгения Пригожина, известного по прозвищу «повар Путина». Причины блокировки представители соцсетей не сообщили.
Пресс-служба компании «Конкорд» Евгения Пригожина связывает блокировку аккаунтов бизнесмена с его комментарием под новостью об отмене новым президентом США Джо Байденом запрета на службу в армии трансгендеров.
«Американская военная машина стала слабой, и это хитрый ход, предпринятый для того, чтобы с американскими войсками никто не воевал. Ходила легенда, что Пентагон изобрел психотропное оружие, которое оказывает воздействие на врага так, что у солдат появляется влечение друг к другу. Похоже, военные склады в США плохо охранялись или произошла утечка. Хочу призвать косметические магазины и аптеки усилить бдительность, поскольку будут происходить хищения кремов, помад и гормональных препаратов», - написал Евгений Пригожин.
Сам бизнесмен блокировку своих аккаунтов «наглядным примером» того, как власти США блокируют «любые неугодные комментарии».