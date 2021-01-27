27 января 2021, 12:53
В Сыктывкаре двух депутатов горсовета задержали за участие в протестной акции 23 января
В Сыктывкаре сотрудники правоохранительных органов задержали депутатов городского совета Николая Удоратина и Виктора Вишневецкого. Парламентариев задержали за участие в протестной акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального, которая состоялась 23 января
В Сыктывкаре сотрудники правоохранительных органов задержали депутатов городского совета Николая Удоратина и Виктора Вишневецкого. Парламентариев задержали за участие в протестной акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального, которая состоялась 23 января.
Народных избранников уже доставили в суд. Николай Удоратин сообщил «МБХ медиа», что сейчас находится в фойе Сыктывкарского суда, но заседание пока не назначили.
«Я намерен выступить с ходатайством о предоставлении мне правозащитника и перевода всех документов, связанных с делом, на мой родной коми язык», - рассказал депутат.