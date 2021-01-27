Со спутниковых снимков «Яндекс.Карт» пропала предполагаемая резиденция Путина на берегу Енисея
На спутниковых снимках сервиса «Яндекс.Карты» пропала шикарная резиденция на берегу Красноярского водохранилища, которую российские СМИ связывают с президентом Владимиром Путиным. На это обратил внимание пользователь Twitter под ником CivSoc_Culture
На спутниковых снимках сервиса «Яндекс.Карты» пропала шикарная резиденция на берегу Красноярского водохранилища, которую российские СМИ связывают с президентом Владимиром Путиным. На это обратил внимание пользователь Twitter под ником CivSoc_Culture.
Пользователь назвал этот факт «еще одним маленьким штришком к „отсутствию истерики“ у президента».
Резиденцию главы государства на берегу Енисея в 2018 году обнаружили журналисты издания «Центр управления расследованиями» (ЦУР). Расследователи тогда сообщили о строительстве особо охраняемой VIP-резиденции примерно в 40 км к юго-западу от Красноярска.
По данным ЦУР, строительные работы оплачивала государственная компания «Роснефть». К апрелю 2018 года на этот дворец было потрачено 8,87 млрд рублей. При этом по документам, на берегу Енисея строился «спортивно-оздоровительный комплекс „Ванкорнефти“» («дочка» «Роснефти»).
Подрядчиком была компания «Итал Инжиниринг Интернешнл», но на ее сайте данный объект назывался «Частный жилой дом в Сибири» площадью 2,88 тыс. кв. м. (сейчас сайт недоступен).
Сами строители называли этот объект «коттеджным поселком», а местные жители рассказали журналистам, что резиденцию строили, чтобы «Путин мог со всеми приближенными отдыхать».
Примечательно, что и «Роснефть» никогда не сообщала о строительстве «спортивно-оздоровительного комплекса», а сам объект исчез со спутниковых карт «Яндекса». Если бы на берегу Енисея действительно строился «социальный объект», то у властей не было бы необходимости его прятать.
Примечательно, что спутниковые снимки предполагаемой резиденции Владимира Путина под Красноярском в Google пока еще доступны, поскольку у российских властей нет влияния на иностранный сервис.