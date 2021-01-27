27 января 2021, 12:29
На озере Байкал под лед провалился внедорожник с иностранными туристами
В МЧС сообщили, что группа туристов на внедорожнике Nissan Patrol выехала на озеро, а после того, как одна из пассажирок вышла из машины, чтобы сделать фотографии, лед под транспортным средством начал разрушаться
На озере Байкал под лед провалился автомобиль, в котором находились иностранные туристы. Инцидент произошел в районе мыса Хобой.
В МЧС сообщили, что группа туристов на внедорожнике Nissan Patrol выехала на озеро, а после того, как одна из пассажирок вышла из машины, чтобы сделать фотографии, лед под транспортным средством начал разрушаться.
В салоне внедорожника находились двое мужчин. Им удалось выбраться из тонущего автомобиля. Местные жители оказали помощь туристам и отвезли их в поселок Хужир Иркутской области.
Позже стало известно, что один из туристов получил обморожение второй степени тяжести.
По факту случившегося проводится проверка, водителю внедорожника грозит административная ответственность за выезд на лед вне ледовых переправ.