Родители школьников пожаловались на интерес силовиков к подросткам, которые участвовали в акции протеста
Родители российских школьников пожаловались на действия сотрудников правоохранительных органов, которые проводят беседы с детьми, которые участвовали в протестной акции в поддержку Алексея Навального
Родители российских школьников пожаловались на действия сотрудников правоохранительных органов, которые проводят беседы с детьми, которые участвовали в протестной акции в поддержку Алексея Навального. Такие жалобы поступают из Москвы, Петербурга, Самары, Красноярска, Ростова-на-Дону и других городов.
Родители школьников, адвокаты «Апологии протеста» и «Правозащиты Открытки» рассказали «Коммерсанту», что наиболее активные следственные действия проводятся в Санкт-Петербурге. Питерских подростков спрашивают, не предлагали ли им деньги за участие в протестах, а также, видели ли они в соцсетях призывы к участию в митинге.
Как минимум одному из подростков из Санкт-Петербурга следователь задавал вопросы о жилищных условиях и увлечениях.
Напомним, что накануне протестных акций в поддержку политзаключенных власти пугали родителей подростков штрафами и ограничением родительских прав, если их дети будут замечены на митинге.