27 января 2021, 11:53
Оперштаб по борьбе с коронавирусом сообщил о снижении заболеваемости
Оперативный штаб по борьбе с COVID-19 сообщает о снижении заболеваемости коронавирусом в России. По данным штаба, за прошедшие сутки выявили 17 741 новый случай заражения
Фото: cityreporter.ru
Оперативный штаб по борьбе с COVID-19 сообщает о снижении заболеваемости коронавирусом в России. По данным штаба, за прошедшие сутки выявили 17 741 новый случай заражения.
При этом смертность от вызванных коронавирусом осложнений меньше не стало. За сутки скончались 594 ковидных пациента.
Общее число заболевших с начала пандемии составило 3 774 672 человек, из которых 71 076 человек скончались.
В Москве за прошедшие сутки зарегистрировали 1837 новых случаев заражения коронавирусом, в Петербурге – 1813, в Московской области – 928, в Нижегородской области – 474, в Свердловской области – 368, в Ростовской области – 379, в Воронежской области – 384, в Красноярском крае – 321.