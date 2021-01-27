Пресс-служба Кремля удалила упоминание Навального из сообщения о первом разговоре Путина и Байдена
Пресс-служба Кремля удалила из официального сообщения о первом телефонном разговоре президента России Владимира Путина и нового президента США Джо Байдена упоминание Алексея Навального
Пресс-служба Кремля удалила из официального сообщения о первом телефонном разговоре президента России Владимира Путина и нового президента США Джо Байдена упоминание Алексея Навального.
Также была удалена информация о том, что стороны обсудили обвинения в адрес России во вмешательстве в ход выборов в США.
В аналогичном сообщении Белого дома сообщается, что Путин и Байден обсудили отравление и арест оппозиционера Алексея Навального, вмешательство Росси в американские выборы, а также информацию о том, что Россия назначает награды за поимку американских солдат в Афганистане.
Ранее пресс-служба Кремля убрала информацию о том, что отравление Навального «Новичком» обсуждалось в телефонном разговоре Владимира Путина с канцлером Германии Ангелой Меркель.