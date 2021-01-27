Московским барам и ресторанам разрешили работать по ночам
Градоначальник заявил, что заболеваемость коронавирусом в городе стабильно снижается, а количество новых случаев заражения не превышает 2-3 тысяч в день. Число госпитализаций с коронавирусом сократилось на одну тысячу
Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о снятии антикоронавирусных ограничений на работу ресторанов и баров. Власти разрешили им снова работать после 23 часов.
Градоначальник заявил, что заболеваемость коронавирусом в городе стабильно снижается, а количество новых случаев заражения не превышает 2-3 тысяч в день. Число госпитализаций с коронавирусом сократилось на одну тысячу.
Разрешение работать с 23:00 до 6:00 касается также ночных клубов, баров, дискотек, караоке, боулингов и других организаций индустрии развлечений.
Также власти смягчили правило перевода работников на удаленку. Теперь этот вопрос будут решать работодатели, а не мэрия. Напомним, что осенью городские власти обязали работодателей перевести 30% своих сотрудников на работу из дома.