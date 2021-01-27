В ФСБ объяснили бесполетную зону над «дворцом Путина» охраной пограничной безопасности
В ФСБ прокомментировали информацию о бесполетной зоне над «дворцом Путина» (резиденция «Прасковеевка») в районе мыса Идокопас под Геленджиком. В ведомстве заявили, что бесполетная зона была установлена «в интересах пограничной безопасности»
В ФСБ прокомментировали информацию о бесполетной зоне над «дворцом Путина» (резиденция «Прасковеевка») в районе мыса Идокопас под Геленджиком. В ведомстве заявили, что бесполетная зона была установлена «в интересах пограничной безопасности».
В ответе ФСБ на запрос РБК говорится, что несколько стран НАТО «стали проявлять интерес к территории, где находится пограничная застава погрануправления ФСБ по Краснодарскому краю».
В этой связи приказом Минтранса от 24 июля 2020 года в районе мыса Идокопас была установлена бесполетная зона, а в октябре в эксплуатацию ввели административный комплекс заставы. В ФСБ засерили, что этот отряд занимается «защитой участка государственной границы России, обеспечением экономических и других законных интересов страны, контролем в сфере охраны водных и биологических ресурсов и соблюдением юридическими и физическими лицами правил режима госграницы и погранконтроля», а «других задач на отделение не возложено».
В свою очередь в ФСО заявили, что в районе Геленджика «нет охраняемых объектов и не действуют никакие ограничения».
Напомним, что в расследовании Алексея Навального сообщается, что прилегающая к территории резиденции Владимира Путина «буферная зона» площадью 7 тыс. гектаров принадлежит ФСБ, но ее передали фирме, которой принадлежит этот дворец. При этом в районе мыса Идокопас ФСБ не разрешает рыбалку, а над всей охраняемой территорией находится официальная бесполетная зона.
В Кремле сначала утверждали, что не знают, кому принадлежит «дворец» под Геленджиком стоимостью 100 млрд рублей, но точно не Владимиру Путину. Позже власти заявили, что этот объект принадлежит «одному или нескольким бизнесменам», но их имена они назвать не могут.