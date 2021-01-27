Бренд компании Apple стал самым дорогим в мире. Его стоимость оценили в 263 млрд долларов
Первое место в этом рейтинге спустя несколько лет заняла американская компания Apple. Этот бренд эксперты оценили в 263,3 млрд долларов. В последний раз Apple признавалась самым дорогим брендом в мире в 2016 году
Британская консалтинговая компания Brand Finance обновила свой ежегодный рейтинг самых дорогих брендов мира.
Первое место в этом рейтинге спустя несколько лет заняла американская компания Apple. Этот бренд эксперты оценили в 263,3 млрд долларов. В последний раз Apple признавалась самым дорогим брендом в мире в 2016 году. Тогда его оценивали в 145,9 млрд долларов.
С 2018 по 2020 год первое место в рейтинга занимал Amazon, который сейчас опустился на второе место. Стоимость этого бренда сейчас оценивается в 254,2 млрд долларов, сообщает РБК.
Аналитики отмечают, что Amazon был одной из компаний, которые получили выгоду от пандемии коронавируса и карантинных ограничений за счет онлайн-продаж.
Тройку самых дорогих брендов мира замыкает Google стоимостью 191,2 млрд долларов.
Также в рейтинг самых дорогих брендов мира попали Microsoft (140,43 млрд долларов), Samsung (102,6 млрд долларов), Walmart (93,1 млрд долларов), Facebook (81,4 млрд долларов), ICBC (72,7 млрд долларов) и другие.
Самыми дорогими российскими брендами признали «Сбер» (180-е место), «Газпром» (304-е место) и «Лукойл» (360-е место).