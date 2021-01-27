27 января 2021, 08:09
Страны «большой семерки» потребовали освободить Навального и задержанных участников протеста
Представители стран «большой семерки» (G7) призвали российские власти освободить оппозиционера Алексея Навального. С аналогичным заявлением также выступили Госдепартамент США, Евросоюз и ООН
Представители стран «большой семерки» (G7) призвали российские власти освободить оппозиционера Алексея Навального. С аналогичным заявлением также выступили Госдепартамент США, Евросоюз и ООН.
Министры иностранных дел Канады, Франции, Германии, Италии, Японии, Великобритании, США, а также высокий представитель ЕС назвали арест Навального «политически мотивированным».
Помимо этого, представители «большой семерки» выразили обеспокоенность задержанием тысяч участников протестных акций, которые прошли 23 января.
«Насильственное подавление права граждан выражать свое мнение полицейскими силами неприемлемо», — говорится в заявлении.
Напомним, что по данным портала «ОВД-Инфо», в ходе протестных акций силовики задержали более 3,6 тысяч человек.