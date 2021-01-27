Спикер Госдумы выступил против пересаживания чиновников с персональных авто на трамваи
Председатель Госдумы Вячеслав Володин назвал основной проблемой российских чиновников неэффективную работу. Политик при этом опроверг утверждение, что главной проблемой госслужащих является то, что они ездят на дорогих персональных машинах
Председатель Госдумы Вячеслав Володин назвал основной проблемой российских чиновников неэффективную работу. Политик при этом опроверг утверждение, что главной проблемой госслужащих является то, что они ездят на дорогих персональных машинах, а не на общественном транспорте.
В интервью газете «Комсомольская правда» Вячеслав Володин заявил, что «бывали случаи, когда чиновники пересаживались в автобусы, в троллейбусы, в трамваи», а в результате «мы с вами теряли страну». Конкретного примера спикер Госдумы не привел.
Поездки чиновников на трамваях Володин назвал популизмом, который как раз и ведет страну к развалу.
«Пускай он ездит на персональной машине, пускай еще что-то у него будет, но если он возьмет и хорошо выстроит систему работы здравоохранения, обеспечит качество образования, безопасность, наверное, ни у кого не возникнет вопросов», — заявил Вячеслав Володин.
Отметим, что сам спикер Госдумы как раз относится к числу чиновников, у которых «что-то» есть. Вячеслав Володин неоднократно становился фигурантом антикоррупционных расследований. Правда официально элитным имуществом и бизнес-активами владеет его мать-пенсионерка.