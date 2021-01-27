Депутата Госдумы Сергея Сопчука лишили активов на 38 млрд рублей
Депутат Госдумы Сергей Сопчук лишился своих активов общей стоимостью 38 млрд рублей. Его имущество было обращено в доход государства по требованию прокуратуры
Депутат Госдумы Сергей Сопчук лишился своих активов общей стоимостью 38 млрд рублей. Его имущество было обращено в доход государства по требованию прокуратуры.
Надзорное ведомство установило, что Сергей Сопчук незаконно занимался бизнесом, скрыл свои истинные доходы и оказывал противодействие следствию, забрав во время обыска финансово-хозяйственные документы, сообщает «КоммерсантЪ».
По версии прокуратуры, Сопчук лично и через подконтрольные ему предприятия с 2011 по 2020 год владел ООО «Терней Золото», которое занимается разработкой золотоносных месторождений «Салют» и «Приморское». При этом народный избранник не предоставлял полные и достоверные сведения об источниках своего дохода. Депутат Сопчук в декларации указал доход в размере 12,7 млн рублей.
Запасы золота на указанных месторождениях оценили в 7 тонн 828 килограммов золота и 773 килограмма серебра общей стоимостью 38,5 млрд рублей.
Прокуратура обратилась в суд с требованием взыскать доли «Терней Золото» с ответчиков. Суд это требование удовлетворил.