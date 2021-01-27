Связанные с основателем партии «Новые люди» паблики публикуют во «ВКонтакте» мемы против Навального
В крупных сообществах в соцсети «ВКонтакте» после массовых протестов в поддержку политзаключенных стали активно публиковаться политические мемы с критикой Алексея Навального и участников митингов
В крупных сообществах в соцсети «ВКонтакте» после массовых протестов в поддержку политзаключенных стали активно публиковаться политические мемы с критикой Алексея Навального и участников митингов.
TJournal сообщает, что такие мемы появились в 148 пабликах, которые администрируют пользователи «ВКонтакте» Кирилл Крагилев и Денис Сафонов. Сюжет этих мемов совпадает с тезисами государственных СМИ о протестных митингах 23 января, а комментарии к ним отключены.
Кирилл Крагилев на вопрос, не противоречит ли его позиция контенту в пабликах ответил, что противоречит, но после этого добавил редактора TJournal в черный список. Другой администратор пабликов Денис Сафонов на запрос редакции не ответил.
Также сообщается, что бывший владелец паблика «4ch» (одного из тех, которые администрируют Крагилев и Сафонов) Данил Табуев продал свою сеть пабликов основателю Faberlic Алексею Нечаеву, который в 2020 году основал свою партию «Новые люди».
Нечаев также является учредителем рекламного агентства «Медиаэскадра». Этому агентству, судя по его сайту, принадлежат паблики, критикующие Алексея Навального и его сторонников.
Напомним, что после массовых митингов власти стали размещать в соцсети TikTok ролики в поддержку президента Владимира Путина и с критикой Алексея Навального.