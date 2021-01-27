27 января 2021, 03:16
Проживающий в Кремниевой долине российский программист убил свою жену и дочь
Российский программист Леонид Ямбург, работающий и проживающий в Кремниевой долине в американском штате Калифорния, убил свою жену Светлану и 11-летнюю дочь. После двойного убийства россиянин сам сдался полиции
Российский программист Леонид Ямбург, работающий и проживающий в Кремниевой долине в американском штате Калифорния, убил свою жену Светлану и 11-летнюю дочь. После двойного убийства россиянин сам сдался полиции.
Департамент общественной безопасности города Саннивейл сообщил о происшествии еще 20 января, но российским СМИ стало известно об этом только спустя несколько дней.
51-летний Леонид Ямбург пришел в полицию и сообщил, что убил жену и дочь. В его доме силовики обнаружили тела женщины и девочки. Россиянина заключили под стражу без возможности выйти под залог.