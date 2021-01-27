Редакторы новостей на канале «Россия 1» вырезали момент, когда омоновец бьет в живот женщину
Редакторы программы «Вести недели», которая выходит на государственном канале «Россия 1», в сюжете о протестном митинге в Санкт-Петербурге вырезали момент, когда сотрудник ОМОНа бьет ногой в живот женщину
Редакторы программы «Вести недели», которая выходит на государственном канале «Россия 1», в сюжете о протестном митинге в Санкт-Петербурге вырезали момент, когда сотрудник ОМОНа бьет ногой в живот женщину.
В смонтированной записи показаны идущие навстречу 54-летней Маргарите Юдиной полицейские, а дальше женщина уже падает на спину. Самого удара ногой в этом видео нет. Напомним, что в оригинальной записи с митинга отчетливо видно, как омоновец пинает Юдину в живот.
Одновременно с этим в сюжете говорится, что силовик «оттолкнул» женщину, потому что «в возникшей сумятице полицейским было непросто сохранять самообладание».
«Под горячую руку, например, в Петербурге попала женщина, преградившая путь полицейским, что вели задержанного. От толчка она упала, ушиблась и угодила в больницу», – сообщается в новости.
Отметим, что сам омоновец признал свою вину и принес Маргарите Юдиной извинения. Перед женщиной также извинилось полицейское руководство.
Между тем, к женщине после ее слов о намерении подать заявление в Следственный комитет пришли сотрудники прокуратуры и опеки. Юристы «Команды 29» Валерия Ветошкина и Евгений Смирнов приехали домой к Маргарите Юдиной, чтобы обсудить позицию защиты и застали там сотрудников прокуратуры и органов опеки. Представители власти заверили, что их визит не связан «с последними событиями».