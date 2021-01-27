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Санкт-Петербург
27 января 2021, 02:08

В Петербурге после массовой протестной акции сменили начальника Центра «Э»

В Санкт-Петербурге сменился начальник Центра по борьбе с экстремизмом (Центр «Э») ГУ МВД по городу. Вячеслав Шамко покинул занимаемую должность после массовых протестов в поддержку Алексея Навального

В Петербурге после массовой протестной акции сменили начальника Центра «Э»
Фото: NEWSru.com

В Санкт-Петербурге сменился начальник Центра по борьбе с экстремизмом (Центр «Э») ГУ МВД по городу. Вячеслав Шамко покинул занимаемую должность после массовых протестов в поддержку Алексея Навального.

Петербургский портал 47news сообщает, что Вячеслава Шамко в должности главы Центра «Э» сменил Алексей Шабанов. О кадровых изменениях было объявлено 26 января на очередной видеоконференции руководителей подразделений полиции Петербурга и Ленобласти.

Источники издания сообщают, что рокировка была неожиданной как и для бывшего начальника Центра «Э», так и для нового. Отставку Шамко связывают с тем, что на протестный митинг 23 января в северной столице пришли более 10 тысяч человек.

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