27 января 2021, 01:41
ФСБ потратила 3,2 млн рублей на покупку танцевальных костюмов для «нужд обороны страны»
Служба обеспечения пограничной службы ФСБ и пограничное управление ФСБ по Забайкальскому краю разместили заказ на поставку «сценической обуви для танцев», «концертных танцевальных костюмов» и «сценических костюмов»
ФСБ России в прошлом году выделила 3,2 млн рублей на закупку костюмов для танцев. Соответствующие тендеры на портале госзакупок обнаружило издание «МБХ медиа».
Так, служба обеспечения пограничной службы ФСБ и пограничное управление ФСБ по Забайкальскому краю разместили заказ на поставку «сценической обуви для танцев», «концертных танцевальных костюмов» и «сценических костюмов».
При этом секретность этих покупок заказчик обосновал постановлением правительства, которое позволяет скрыть данные о закупках, проводимых «для нужд обороны страны и безопасности государства».
Каким образом танцевальные костюмы помогут спецслужбам обеспечивать безопасность государства, не уточняется.