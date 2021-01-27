В московских спецприемниках закончились места для задержанных на акции протеста
Члены Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) сообщили об отсутствии свободных мест в московских спецприемниках в связи с массовыми задержаниями и административными арестами участников протестной акции 23 января
Члены Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) сообщили об отсутствии свободных мест в московских спецприемниках в связи с массовыми задержаниями и административными арестами участников протестной акции 23 января.
Правозащитница Марина Литвинович сообщила в Facebook, что из-за нехватки мест в спецприемниках часть арестованных активистов разместили в отделах полиции.
«В спецприемнике №1 содержатся 32 арестованных во время митинга, а в спецприемнике №2 - 31 арестованный. В основном это статьи 20.2 и 19.3. В самих спецприемниках условия нормальные, претензий и жалоб ни у кого нет», - написала Литвинович.
В ОНК сообщили, что со слов некоторых задержанных на митинге, они более суток провели в полицейском автобусе. Там они спали, но силовики их не кормили и даже не выводили в туалет. Также сообщается, что в ОВД «Измайлово» задержанные спали на полу. Воды и еды им не давали. Аналогичная ситуация была в ОВД «Бескудниково».
По данным «ОВД-Инфо», во время протестных митингов полицейские задержали более 3,6 тысяч человек.