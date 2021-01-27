Портрет Владимира Путина предложили разместить на купюре номиналом 5 тысяч рублей
«Я думаю, что нужно внести закон, разместить на пятитысячные купюры Владимира Владимировича Путина. Я думаю, что это будет логично», - заявил депутат Госдумы от ЛДПР Сергей Калашников в радиоэфире
Депутат Госдумы от ЛДПР Сергей Калашников выступил с инициативой разместить на купюре номиналом 5 тысяч рублей изображение президента Владимира Путина.
«Я думаю, что нужно внести закон, разместить на пятитысячные купюры Владимира Владимировича Путина. Я думаю, что это будет логично», - заявил парламентарий в эфире радиостанции «Говорит Москва».
Таким образом Калашников прокомментировал предложение Министерства финансов США разместить на изображение темнокожей активистки Гарриет Табмен на купюре номиналом 20 долларов.
Сейчас банкноту в 5 тысяч рублей украшают виды города Хабаровска. Примечательно, что после массовых протестных акций в этом городе из-за ареста народно избранного губернатора Сергея Фургала в интернете ходили слухи, что власти хотят изменить изображение пятитысячной купюры.