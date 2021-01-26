Экс-главу подразделения УФСКН по Москве заподозрили в создании нарколаборатории
Силовики задержали бывшего главу одного из подразделений Управления Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков (УФСКН) по Москве и Московской области по делу о производстве и торговле наркотиками
Силовики задержали бывшего главу одного из подразделений Управления Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков (УФСКН) по Москве и Московской области по делу о производстве и торговле наркотиками.
По версии следствия, бывший наркополицейский создал лабораторию по изготовлению запрещенных препаратов, в которой трудились мигранты. Наркотики подозреваемый развозил клиентам на автомобиле со спецсигналом (мигалкой). Сам он был одет в форму сотрудника ФСБ России.
По данным РИА Новости, в нарколабораториях бывшего силовика работали иностранные граждане, которых «насильственно удерживали под угрозой физической расправы».
По данному делу были задержаны еще 15 человек, которые входили в ячейки преступного сообщества в Москве, Кабардино-Балкарии, Владимирской, Саратовской, Волгоградской и Ивановской областях. Причем одним из задержанных оказался руководитель органа местного самоуправления Ивановской области.
В ходе обысков оперативники изъяли более 59 кг наркотических веществ, более 10 тонн раствора, из которого выделяются наркотики, и множество реактивов.