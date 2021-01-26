Правозащитники перечислили преступления силовиков во время протестных акций
Фонд «Общественный вердикт» обратился в Следственный комитет с заявлением о преступлениях сотрудников МВД и Росгвардии в ходе протестных акций в поддержку Алексея Навального 23 января
Фонд «Общественный вердикт» обратился в Следственный комитет с заявлением о преступлениях сотрудников МВД и Росгвардии в ходе протестных акций в поддержку Алексея Навального 23 января. Правозащитники просят ведомство провести проверку в отношении силовиков и привлечь виновных к уголовной ответственности.
В заявлении фонда говорится как минимум о восьми случаях «насильственных действий сотрудников правоохранительных органов в отношении граждан только в Москве и Санкт-Петербурге». Правозащитники изучили видеозаписи с митингов и зафиксировали не менее десяти фактов необоснованного применения силы сотрудникам МВД в отношении граждан. Речь идет о применении спецсредств и незаконных болевых приемов против участников мирного протеста, а также избиении уже задержанных граждан.
Правозащитники потребовали возбуждения уголовных дел в отношении каждого сотрудника МВД и Росгвардии, совершившего должностное преступление.
Ранее сообщалось, что после протестных митингов за медицинской помощью обратились как минимум 40 человек.