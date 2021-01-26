Руководство поликлиники МВД задержали по делу о поддельных справках об инвалидности
В Санкт-Петербурге задержали руководителей поликлиники МВД по делу о продаже фейковых справок об инвалидности полицейским, сотрудникам Росгвардии и МЧС
В Санкт-Петербурге задержали руководителей поликлиники МВД по делу о продаже фейковых справок об инвалидности полицейским, сотрудникам Росгвардии и МЧС.
Уголовное дело в отношении руководства ведомственной поликлиники возбудили по статье о получении взятки, сообщает «Интерфакс».
По версии следствия, директор медучреждения и два его заместителя в течение нескольких лет за денежное вознаграждение предоставляли сотрудникам МВД, МЧС и Росгвардии, которые собирались выйти на пенсию, справки о якобы полученной на службе инвалидности. Такая справка позволяла пенсионеру получать страховые выплаты в размере миллиона рублей, а также различные льготы.
Справку об инвалидности можно было получить всего за 200 рублей.