Депутат Хинштейн отозвал свое требование наказать омоновца, пнувшего женщину на митинге
Глава комитета Госдумы РФ по информационной политике Александр Хинштейн отозвал запросы в Следственный комитет и Генпрокуратуру с просьбой наказать сотрудника петербургского ОМОНа, который во время акции протеста 23 января пнул в живот 54-летнюю женщину
Глава комитета Госдумы РФ по информационной политике Александр Хинштейн отозвал запросы в Следственный комитет и Генпрокуратуру с просьбой наказать сотрудника петербургского ОМОНа, который во время акции протеста 23 января пнул в живот 54-летнюю женщину. Ранее депутат требовал наказать силовика даже с учетом того, что он извинился перед потерпевшей.
В своем Twitter Александр Хинштейн написал, что обсудил этот инцидент с руководством МВД и выяснил, что полицейский «подвергся нападению», поэтому «воспринял бежавшую наперерез ему женщину, как реальную угрозу». Именно этим объясняется его «жестка реакция» на женщину.
«Это серьезно меняет дело, поэтому отзываю свои запросы», - написал депутат.
Петербургского омоновца также оправдал телеведущий-пропагандист Владимир Соловьев. Он заявил, что женщину не ударили, а «оттолкнули ногой, упираясь в живот». Телеведущий также призвал поощрить омоновца и других силовиков, которые работали на протестных митингах.
Напомним, что в результате удара в живот ногой 54-летняя Маргарита Юдина попала в больницу. Женщина намерена подать заявление в СКР.