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26 января 2021, 14:35

В Кремле приписали знаменитый «дворец Путина» бизнесменам, чьи имена нельзя называть

Шикарный особняк под Геленджиком, который оппозиционер Алексей Навальный назвал «дворцом Путина», принадлежит «одному или нескольких бизнесменам». Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков

В Кремле приписали знаменитый «дворец Путина» бизнесменам, чьи имена нельзя называть

Шикарный особняк под Геленджиком, который оппозиционер Алексей Навальный назвал «дворцом Путина», принадлежит «одному или нескольких бизнесменам». Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. При этом чиновник почему-то отказался назвать имена владельцев этого дома, чтобы снять подозрения со своего шефа.

«Очевидно, что владельцем является предприниматель - один или несколько, прямо или опосредовано, владеют этим объектом. Это большой объект, он хорошо известен в Геленджике. Но Кремль не имеет права разглашать имена этих владельцев. И мы не собираемся это делать. Это было бы некорректно», - заявил Дмитрий Песков, слова которого приводит ТАСС.

Примечательно, что еще несколько дней назад в Кремле утверждали, что не знают, кому мог бы принадлежать суперохраняемый дворец под Геленджиком, который к тому же имеет собственный подземный тоннель для выхода к морю.

Дмитрий Песков также добавил, что все вопросы журналистов о том, что около «дворца Путина» нельзя плавать и летать, переадресованы в ФСО и ФСБ.

В расследовании Алексея Навального сообщается, что «дворец» формально принадлежит окружению президента России, но фактически является тайной резиденцией Владимира Путина. Связь резиденции «Прасковеевка» с главой государства косвенно подтвердили три подрядчика, которые участвовали в поставке оборудования и отделочных материалов во «дворец».

По данным борцов с коррупцией, строительство комплекса финансировали компании, которые связаны с друзьями Владимира Путина, в том числе государственные «Роснефть» и «Транснефть».

На территории комплекса «Прасковеевка» помимо огромного дома в стиле итальянского палаццо располагаются ледовая арена высотой с пятиэтажный дом, церковь, оранжерея, амфитеатр и ведущий к чайному домику 80-метровый мост через овраг. Для спуска к пляжу построен специальный тоннель внутри горы, посередине которого есть дегустационная комната. В самом «дворце» есть кинотеатр, бассейн, сауны, читальня, музыкальная гостиная, кальянная, винный погреб и казино.

Также в расследовании говорится, что прилегающая ко «дворцу» «буферная зона» площадью 7 тыс. гектаров принадлежит ФСБ, но ее передали фирме, которой принадлежит дворец. Кроме того, около мыса Идокопас, где находится дворец, ФСБ не разрешает рыбалку, а над всей охраняемой территорией находится официальная бесполетная зона. Кто из российских бизнесменов смог бы позволить себе покой, охраняемый ФСБ, в Кремле не уточнили.

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