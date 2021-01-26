Силовики задержали двух человек по делу о насилии в отношении силовиков на митинге
Следственный комитет России сообщил о задержании двух участников протестного митинга в поддержку Алексея Навального в Москве по делу о применении насилия в отношении сотрудников полиции
Следственный комитет России сообщил о задержании двух участников протестного митинга в поддержку Алексея Навального в Москве по делу о применении насилия в отношении сотрудников полиции.
В ведомстве сообщили, что оба подозреваемых являются уроженцами республики Калмыкия. По версии СКР, один из мужчин во время акции на Пушкинской площади «несколько раз ударил полицейского в область головы», а второй мужчина «в ответ на законные требования сотрудника полиции об остановке автомобиля совершил наезд на последнего».
Ранее «ОВД-Инфо» сообщил, что во время и после протестных митингов в поддержку политзаключенных задержали более 3,6 тысяч человек. Следственные органы возбудили 15 уголовных дел по факту применения насилия в отношении власти. При этом не было возбуждено ни одного уголовного дела по факту превышения полицейскими полномочий в отношении участнков протеста, хотя за медицинской помощью обратились как минимум 40 человек.