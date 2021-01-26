В Санкт-Петербурге стоимость жилья за год выросла на 25%
В Санкт-Петербурге стоимость одного квадратного метра жилья за год выросла на 25%. Об этом сообщил председатель Комитета по экономической политике и стратегическому планированию Валерий Москаленко на заседании городского правительства
В Санкт-Петербурге стоимость одного квадратного метра жилья за год выросла на 25%. Об этом сообщил председатель Комитета по экономической политике и стратегическому планированию Валерий Москаленко на заседании городского правительства.
При этом в Смольном считают такой рост цен недостаточным и намерены продолжать поднимать цены на жилье.
«Мы в прошлом году с вами приняли решение существенно увеличить стоимость жилья. По факту оно было нивелировано ростом рыночной стоимости квадратного метра на фоне популярности льготной ипотеки», - заявил глава комитета, слова которого приводит Znak.com.
Примечательно, что губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов ранее обещал сделать жилье более доступным. Правда, рост цен вряд ли сделает квартиры и дома доступней для простых граждан.