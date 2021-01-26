26 января 2021, 12:59
Белый дом и ООН потребовали освобождения задержанных на митингах 23 января
«Я просто повторю наш призыв к российским властям освободить всех задержанных за осуществление их универсальных прав и немедленно и без условий освободить Алексея Навального», - заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки
Белый дом США призвал российские власти освободить политика Алексея Навального и всех граждан, задержанных на протестных акциях 23 января.
«Я просто повторю наш призыв к российским властям освободить всех задержанных за осуществление их универсальных прав и немедленно и без условий освободить Алексея Навального», - заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, слова которой приводит РИА Новости.
Представитель администрации президента США напомнила, что Джо Байден оставляет за собой право принять некоторые шаги в отношении Москвы из-за ареста оппозиционеров и нарушения прав россиян.
В ООН также призвали Кремль освободить всех задержанных в ходе массовых протестов 23 января.