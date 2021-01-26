Пропагандист Владимир Соловьев призвал наградить омоновца, ударившего женщину в живот на митинге
Известный пропагандист и телеведущий Владимир Соловьев вступился за сотрудника петербургского ОМОНа, который во время акции протеста 23 января ударил ногой в живот 54-летнюю Маргариту Юдину
Известный пропагандист и телеведущий Владимир Соловьев вступился за сотрудника петербургского ОМОНа, который во время акции протеста 23 января ударил ногой в живот 54-летнюю Маргариту Юдину. Соловьев назвал данный инцидент «хорошо подготовленной провокацией».
В эфире шоу «Полный контакт» на YouTube-канале «Соловьев Live» пропагандист заявил, что женщину вовсе не бьют, а «отталкивают ногой, упираясь в живот».
«А за что вы хотите посадить [омоновца]? Ребята только что провели задержание человека, не случайно они его взяли. Она - участница несанкционированного и запрещенного митинга. Вам не кажется, что к ней самой много вопросов? Не видел, чтобы в Германии осудили женщину, которую били при задержании», — заявил телеведущий.
Владимир Соловьев призвал не наказывать, а наградить всех сотрудников правоохранительных органов, включая этого омоновца из Петербурга, премиями и жильем.
Напомним, что сам омоновец и его начальство навестили пострадавшую женщину в больнице, признали вину и попросили у нее прощения. Сама Маргарита Юдина извинения приняла, но позже заявила, что обратится в Следственный комитет.