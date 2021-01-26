Роскомнадзор потребовал от YouTube удалить ролик о незаконности отчисления студентов из-за участия в протестах
Роскомнадзор потребовал удалить видеообращение на YouTube-канале редакции студенческого журнала DOXA о недопустимости ограничения права молодых людей на протест и незаконности их отчисления за участие в митингах
Роскомнадзор потребовал удалить видеообращение на YouTube-канале редакции студенческого журнала DOXA о недопустимости ограничения права молодых людей на протест и незаконности их отчисления за участие в митингах. Видео было опубликовано 23 января 2021 года.
В телеграм-канале «Апология протеста» сообщается, что Роскомнадзор усмотрел в этом ролике призывы к участию в несанкционированных публичных мероприятиях, что является нарушением статьи 20.2 КоАП РФ. Сейчас адвокат Леонид Соловьев готовит иск в суд на требование надзорного органа.
Напомним, что 23 января в 120 городах России прошли массовые акции протеста в поддержку Алексея Навального и других политзаключенных. Полиция задержала более 3,6 тысяч человек, включая журналистов и несовершеннолетних граждан.
Накануне протеста Роскомнадзор требовал от соцсетей TikTok и «ВКонтакте» удалить ролики с призывами к участию в митинге.