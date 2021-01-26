Смартфоны iPhone 12 признали опасными для пользователей с проблемным сердцем
Американская корпорация Apple признала вредность своего нового смартфона iPhone 12 для здоровья человека. Аппарат в первую очередь несет опасность тем, у кого есть проблемы сердцем
Американская корпорация Apple признала вредность своего нового смартфона iPhone 12 для здоровья человека. Аппарат в первую очередь несет опасность тем, у кого есть проблемы сердцем.
В Apple заявили, что iPhone 12 имеет некоторое количество магнитов, которых больше, чем в смартфонах предыдущих поколений. При тесном контакте данные магниты могут взаимодействовать с имплантированными кардиостимуляторами и дефибрилляторами.
Компания рекомендует пользователям держать смартфон на безопасном расстоянии - более 15 сантиметров или 30 сантиметров при беспроводной зарядке. Также представители Apple рекомендуют проконсультироваться с врачом, специалистом в области здравоохранения или производителем медицинского оборудования перед использованием iPhone 12.
Ранее медики сообщили, что встроенные в телефоны iPhone 12 магниты могут вывести из строя имплантированные кардиостимуляторы.