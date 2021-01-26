Один из разработчиков «Новичка» сообщил о создании лекарства против коронавируса
Леонид Ринк сообщил, что созданный им препарат работает против всех вирусных заболеваний и «великолепно» восстанавливает клетки после работы своей иммунной системы, то есть ликвидирует цитокиновый шторм, который является одной из причин смертности от коронавируса
Один из разработчиков боевого яда «Новичок» Леонид Ринк анонсировал выпуск противовирусного средства «Иммофон», которое якобы может убивать COVID-19. Сейчас компания г-на Ринка «ИнтерВита» производит опытные партии препарата для проверки его действия и уже ведет переговоры с Минздравом о выпуске лекарства на рынок.
Препарат «Иммофон» основан на синтезированном в СССР «Диуцифоне», предназначавшемся для лечения проказы. Леонид Ринк сообщил РИА Новости, что это лекарство было модернизировано. Чтобы оно быстрее растворялось в плазме крови, в него добавили противолепрозный «Дапсон».
Ринк сообщил, что созданный им препарат работает против всех вирусных заболеваний и «великолепно» восстанавливает клетки после работы своей иммунной системы, то есть ликвидирует цитокиновый шторм, который является одной из причин смертности от коронавируса.
Леонид Ринк, напомним, после отравления Алексея Навального заявил, что если бы оппозиционера действительно отравили веществом из группы «Новичок», то он бы не выжил. При этом другой разработчик «Новичка» Владимир Углев назвал своего коллегу «вруном» и обвинили его в продаже боевого яда представителям криминального мира.