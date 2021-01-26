Бывший вице-премьер Сергей Приходько скончался в возрасте 64 лет
Бывший вице-премьер России Сергей Приходько, который фигурировал в одном из расследований Алексея Навального, скончался в возрасте 64 лет. Об этом сообщает «КоммерсантЪ» со ссылкой на свои источники
Бывший вице-премьер России Сергей Приходько, который фигурировал в одном из расследований Алексея Навального, скончался в возрасте 64 лет. Об этом сообщает «КоммерсантЪ» со ссылкой на свои источники.
Чиновник умер после продолжительной болезни. Других подробностей о причинах его смерти нет.
В правительстве и администрации президента пока информацию о кончине бывшего вице-премьера пока не прокомментировали.
Сергей Приходько покинул должность заместителя главы правительства РФ после публикации резонансного расследования Алексея Навального и Фонда борьбы с коррупцией (внесен в реестр инагентов). В нем рассказывалось об отдыхе высокопоставленного чиновника на яхте миллиардера Олега Дерипаски в компании девушек из эскорт-агентств. В качестве доказательств были приведены фотографии и видео из Instagram Насти Рыбки (Анастасии Вашукевич).