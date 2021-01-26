26 января 2021, 11:31
В России выявили более 18 тысяч новых случаев заражения коронавирусом
В России за прошедшие сутки зарегистрировали 18 241 новый случай заражения коронавирусной инфекцией. Еще 564 человека скончались в результате осложнений, вызванных COVID-19
Фото: coronavirus-monitor.ru
В России за прошедшие сутки зарегистрировали 18 241 новый случай заражения коронавирусной инфекцией. Еще 564 человека скончались в результате осложнений, вызванных COVID-19.
Общее число заболевших, по данным оперативного штаба под руководством Татьяны Голиковой, составило 3 756 931 человек, из которых скончались 70 482 человека.
В Москве за сутки выявили 2 317 новых случаев заражения коронавирусом, в Петербурге – 1 510, в Московской области – 1 129, в Нижегородской области – 461, в Свердловской области – 358, в Ростовской области – 382, в Воронежской области – 383, в Красноярском крае – 324.