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26 января 2021, 11:22

Правозащитники пожаловались в Совет Европы на принятые в России репрессивные законы

Правозащитники обратились в Совет Европы с жалобой на принятые в России новые репрессивные законы, которые среди прочего ужесточают работу НКО. В заявлении указывается, что эти документы несут серьезную угрозу российскому гражданскому обществу

Правозащитники пожаловались в Совет Европы на принятые в России репрессивные законы

Правозащитники обратились в Совет Европы с жалобой на принятые в России новые репрессивные законы, которые среди прочего ужесточают работу НКО. В заявлении указывается, что эти документы несут серьезную угрозу российскому гражданскому обществу и основным правам и свободам.

Жалоба правозащитников касается поправок в закон об иностранных агентах, который расширяет круг лиц, которые могут получить этот статус, а также поправок в закон «О митингах», который затрудняет возможность организации акций, пикетов и шествий. Помимо этого правозащитники пожаловались на закон об уголовной ответственности за клевету.

Авторы обращения уверены, что указанные законопроекты приведут к усилению тотального контроля над российским обществом со стороны государства, росту случаев преследования за инакомыслие, неправомерно ограничат конституционные права и свободы граждан. Кроме того, эти законопроекты противоречат международно-правовым обязательствам России в рамках Совета Европы, ООН и ОБСЕ.

Обращение в Совет Европы подписали представители Фонда «Общественный вердикт», Центра развития демократии и прав человека, центра «Мемориал», Комитета «Гражданское содействие» и Московской Хельсинкской группы, сообщает РБК.

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