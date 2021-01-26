Правозащитники пожаловались в Совет Европы на принятые в России репрессивные законы
Правозащитники обратились в Совет Европы с жалобой на принятые в России новые репрессивные законы, которые среди прочего ужесточают работу НКО. В заявлении указывается, что эти документы несут серьезную угрозу российскому гражданскому обществу
Правозащитники обратились в Совет Европы с жалобой на принятые в России новые репрессивные законы, которые среди прочего ужесточают работу НКО. В заявлении указывается, что эти документы несут серьезную угрозу российскому гражданскому обществу и основным правам и свободам.
Жалоба правозащитников касается поправок в закон об иностранных агентах, который расширяет круг лиц, которые могут получить этот статус, а также поправок в закон «О митингах», который затрудняет возможность организации акций, пикетов и шествий. Помимо этого правозащитники пожаловались на закон об уголовной ответственности за клевету.
Авторы обращения уверены, что указанные законопроекты приведут к усилению тотального контроля над российским обществом со стороны государства, росту случаев преследования за инакомыслие, неправомерно ограничат конституционные права и свободы граждан. Кроме того, эти законопроекты противоречат международно-правовым обязательствам России в рамках Совета Европы, ООН и ОБСЕ.
Обращение в Совет Европы подписали представители Фонда «Общественный вердикт», Центра развития демократии и прав человека, центра «Мемориал», Комитета «Гражданское содействие» и Московской Хельсинкской группы, сообщает РБК.