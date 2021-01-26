Союз кинематографистов потребовал освобождения Навального и его соратников
Союз кинематографистов России «КиноСоюз» осудил уголовное преследование Алексея Навального по политическим мотивам и потребовал немедленного освобождения политика и его соратников, которые находятся под арестом «по обвинению в выдуманных правонарушениях»
Союз кинематографистов России «КиноСоюз» осудил уголовное преследование Алексея Навального по политическим мотивам и потребовал немедленного освобождения политика и его соратников, которые находятся под арестом «по обвинению в выдуманных правонарушениях».
В заявлении организации говорится, что попытка наказать Навального и его соратников за их антикоррупционную деятельность является тяжким преступлением против свободы.
Союз кинематографистов также потребовал расследовать покушение на жизнь оппозиционера.
Авторы обращения также отмечают, что не могут оставаться «равнодушными к тому, что происходит в обществе и стране», несмотря на неполитический характер деятельности их организации.
Они отмечают и широкий резонанс фильмов-расследований Алексея Навального «Чайка», «Он вам не Димон», «Дворец для Путина», «Дворец Путина», которые «посмотрело большее число зрителей, чем любой отечественный блокбастер».
Обращение подписали режиссеры Виталий Манский, Борис Хлебников, Андрей Прошкин, Алексей Федорченко, глава ассоциации владельцев кинотеатров Олег Березин, драматурги Александр Гельман и Юлия Глезарова и другие.