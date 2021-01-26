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26 января 2021, 08:32

В Голландии митинги против локдауна и комендантского часа переросли в беспорядки

Жесткий локдаун в Нидерландах действует в стране с 15 декабря. Во время карантина не работают магазины, рестораны и кафе. Также закрыты все учреждения развлекательной, спортивной и культурной сфер

В Голландии митинги против локдауна и комендантского часа переросли в беспорядки
Фото: sell-off.livejournal.com

В Голландии в минувшее воскресенье прошли массовые протесты и беспорядки из-за объявленного властями комендантского часа в связи с пандемией коронавируса.

Жесткий локдаун в Нидерландах действует в стране с 15 декабря.  Во время карантина не работают магазины, рестораны и кафе. Также закрыты все учреждения развлекательной, спортивной и культурной сфер.

Позже власти ввели комендантский час, который действует с 21 часов, что и вызвало возмущение граждан. Протестные акции состоялись в Амстердаме, Гааге, Эйндховене и других городах страны.

В столице Нидерландов на несанкционированную акцию вышли около 1,5 тысячи человек. Изначально акция позиционировалось как мирная демонстрация, целью которой было выпить кофе и обсудить проблему локдауна.

Полиция потребовала от людей разойтись, однако они уходить отказались. Спустя некоторое время правоохранители приступили к силовым действиям, что и спровоцировало беспорядки. Протестующие бросали в силовиков куски брусчатки и фейерверки.

К шести часам вечера полицейским удалось прекратить беспорядки. За участие в несанкционированной акции задержали 200 человек.

В Эйндховене акция против локдауна также начиналась как мирная, но затем переросла в беспорядки. Манифестантов разгоняли водометами и применяли против них слезоточивый газ. Полиция задержала 55 наиболее активных участников беспорядков.

Россиянка Екатерина Голюк, которая проживает в Амстердаме, в беседе с «МБХ медиа» отметила, что в России на протестный митинг 23 января вышли «мирные протестующие» и «мыслящая интеллигенция», но полиция жестко избивала людей. Для сравнения, в Голландии же на улицы выходят «маргинальные элементы», которые ведут себя агрессивно, однако даже в таких условиях силовики «не нападают первыми».

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